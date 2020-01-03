О популярном напитке под названием пиво известно многое. Существуют различные сорта, вкусы, оттенки и рецепты данного напитка

Об этом идет речь в опубликованном на YouTube авторском видео канала «ХитроМудро 13+» (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы)

Известно ли Вам, что именно пиво в средние века спасло Прагу от холеры? Так во время эпидемии жители Праги пили его вместо плохой воды и готовили на нем пищу. Благодаря этому спаслись сотни тысяч людей.

Как применяют пиво в наше время?

Пиво укрепляет волосы – надо всего лишь добавить в пиво сырое яйцо и нанеси питательную маску на 5 минут на волосы, а после – смыть. Это придаст волосам объем. Пиво омолаживает кожу: нанесите на лицо крутую пивную пену и смойте теплой водой спустя пару минут. Процедура уберет поры, освежит.

Пиво также очень хорошо очищает золотые украшения. Надо всего лишь почистить изделие тряпочкой, вымоченной в пиве и оставить на пару минут, а после – вытереть насухо.

Пиво раскрывает пикантный вкус молюсков – известное дело – с этим напитком еда очень и очень вкусная.

Из банок из-под пива получаются отличные фонарки - садовая мебель тоже может слегка «освежиться», если умело вырезать из пустых пивных банок фонарики и вставить во внутрь свечку.

Как сообщают ученые, напитки «под градусом» вызывают болезни и медленно убивают организм, а также происходит много смертей в то время, когда человек находится в состоянии алкогольного опьянения.

Доступность спиртного способствует распространению «эпидемии» алкоголизма по всему миру.

Напомним, медики назвали безвредную дозу алкоголя.

Как сообщала Politeka, диетологи посоветовали, чем надо закусывать алкоголь.

Также Politeka писала о шести самых распространенных мифов об алкоголе.