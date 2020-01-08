Многие знаки Зодиака в январе 2020 года станут настоящими везунчиками, ведь их ждет грандиозный успех

Популярный астролог Павел Глоба предвещает успешное течение жизни для четырех знаков Зодиака. Кроме того, он предупредил о некоторых рисках, которые могут затмить успех в январе 2020 года.

Среди счастливчиков января Глоба выделил Овнов, Львов, Водолеев и Скорпионов.

Овен

Овнов, которые ориентируют свою жизнь на карьерный рост ждет грандиозный успех. Особенно это относится к работникам на руководящих должностях, ведущих менеджеров, а также администраторов.

В этот период есть возможность познакомиться с влиятельными людьми, которые смогут помочь в карьерном росте. В целом Овны смогут стать заметными и узнаваемыми. Кроме того, стоит воспользоваться возможностью и поучавствовать в конкурсе на замещение вакантной должности, ведь шансы получить ее огромные.

Львы

В этот период Львам советуют нормализировать режим работы и взять, как можно больше объема работы. Ведь силы и трудолюбие в этом месяце будут на полных парах работать у Львов. Кроме того, Глоба советует урегулировать отношения с колегами по работе. Это может помочь с трудностями на работе и легче справится с ними.

Во второй половине января, возможно, решение финансовых проблем. Неожиданно может появится дополнительный доход.

Водолеи

Водолеям начнет везти в первой половине января. Это в первую очередь относится к аспекту в карьере: появится новое лучшее место работы или же произойдет повышение на работе. Глоба также посоветовал начать зарабатывать с помощью своего хобби, ведь именно в январе появится возможность заработать в этом случае неплохие деньги.

Вторая половина января связана с ростом доходов от основной работы. А улучшение зарплаты может привести к крупным покупкам. Январь также станет хорошим временем для совершенствования в мастерстве.

Скорпионы

В первой половине января 2020 года в этого знака Зодиака активизируются деловые связи. При этом вы будете необычайно предприимчивыми и подвижными. Используйте это время для приобретения полезных знаний и контактов. Хорошо проходят деловые поездки, встречи, знакомства.

Для представилей этого знака Зодиака вторая половина января станет богатой на творческие свершения. Также это удачное время для финансовых спекуляций, оптовой торговли и рекламных мероприятий.

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