Многие знаки Зодиака в январе 2020 года станут настоящими везунчиками, ведь их ждет грандиозный успех
Популярный астролог Павел Глоба предвещает успешное течение жизни для четырех знаков Зодиака. Кроме того, он предупредил о некоторых рисках, которые могут затмить успех в январе 2020 года.
Среди счастливчиков января Глоба выделил Овнов, Львов, Водолеев и Скорпионов.
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Овен
Овнов, которые ориентируют свою жизнь на карьерный рост ждет грандиозный успех. Особенно это относится к работникам на руководящих должностях, ведущих менеджеров, а также администраторов.
В этот период есть возможность познакомиться с влиятельными людьми, которые смогут помочь в карьерном росте. В целом Овны смогут стать заметными и узнаваемыми. Кроме того, стоит воспользоваться возможностью и поучавствовать в конкурсе на замещение вакантной должности, ведь шансы получить ее огромные.
Львы
В этот период Львам советуют нормализировать режим работы и взять, как можно больше объема работы. Ведь силы и трудолюбие в этом месяце будут на полных парах работать у Львов. Кроме того, Глоба советует урегулировать отношения с колегами по работе. Это может помочь с трудностями на работе и легче справится с ними.
Во второй половине января, возможно, решение финансовых проблем. Неожиданно может появится дополнительный доход.
Водолеи
Водолеям начнет везти в первой половине января. Это в первую очередь относится к аспекту в карьере: появится новое лучшее место работы или же произойдет повышение на работе. Глоба также посоветовал начать зарабатывать с помощью своего хобби, ведь именно в январе появится возможность заработать в этом случае неплохие деньги.
Вторая половина января связана с ростом доходов от основной работы. А улучшение зарплаты может привести к крупным покупкам. Январь также станет хорошим временем для совершенствования в мастерстве.
Скорпионы
В первой половине января 2020 года в этого знака Зодиака активизируются деловые связи. При этом вы будете необычайно предприимчивыми и подвижными. Используйте это время для приобретения полезных знаний и контактов. Хорошо проходят деловые поездки, встречи, знакомства.
Для представилей этого знака Зодиака вторая половина января станет богатой на творческие свершения. Также это удачное время для финансовых спекуляций, оптовой торговли и рекламных мероприятий.
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