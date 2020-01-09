В сети появилось пророчество о незавидном будущем Российской Федерации
Блаженная старица Матрона Московская обладала пророческим даром, видела грядущее и могла читать чужое прошлое. По преданию Матрона родилась без глаз, а на ее груди была заметна вмятина крестообразной формы. А, когда ей исполнилось 17 лет ее настиг еще один недуг – она перестала ходить и была сидячей на все года до самой кончины.
Святой было около семи лет, когда открылась ее необычные способности.
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Предания гласят, что с помощью усердных молитв она могла вылечить больных, скорбящие получали мгновенное утешение, потерявшие вкус жизни снова обретали желание жить, а также порой неверующие вдруг начинали верить. Плату за помощь людям она никогда не брала.
Ко всему прочему у нее был дал провидения, она часто видела картинки, которые превращались в видения: с точностью описывала места и людей, которых никогда не видела.
Многие ее пророчества касались будущего России. Она предсказывала, что РФ может исчезнуть с лица Земли.
Блаженная Матрона считала, что Россия прекратит свое существование, если россияне доверятся лживым людям. Она предсказывала, что в то время, когда россияне погонятся за материальными ценностями и потеряют веру в Бога, начнется этап разрушения РФ.
Еще одно пророчество Матроны возвещает распад Европейского союза.
Как Politeka писала, расшифровано Библейское предсказание о конце света, названа фатальная дата.
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