В сети появилось пророчество о незавидном будущем Российской Федерации

Блаженная старица Матрона Московская обладала пророческим даром, видела грядущее и могла читать чужое прошлое. По преданию Матрона родилась без глаз, а на ее груди была заметна вмятина крестообразной формы. А, когда ей исполнилось 17 лет ее настиг еще один недуг – она перестала ходить и была сидячей на все года до самой кончины.

Святой было около семи лет, когда открылась ее необычные способности.

Предания гласят, что с помощью усердных молитв она могла вылечить больных, скорбящие получали мгновенное утешение, потерявшие вкус жизни снова обретали желание жить, а также порой неверующие вдруг начинали верить. Плату за помощь людям она никогда не брала.

Ко всему прочему у нее был дал провидения, она часто видела картинки, которые превращались в видения: с точностью описывала места и людей, которых никогда не видела.

Многие ее пророчества касались будущего России. Она предсказывала, что РФ может исчезнуть с лица Земли.

Блаженная Матрона считала, что Россия прекратит свое существование, если россияне доверятся лживым людям. Она предсказывала, что в то время, когда россияне погонятся за материальными ценностями и потеряют веру в Бога, начнется этап разрушения РФ.

Еще одно пророчество Матроны возвещает распад Европейского союза.

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