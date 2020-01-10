Всплыло очередное пророчество о тяжелых временах, которые грядут в будущем для Российской Федерации

Православный старец Серафим Вырицкий предвидел будущий ход событий мировой истории, прозревал в самые глубины человеческих душ, а также видел, то, что было в жизнях его прихожан.

В десять лет Василий теряет отца, и для того, чтобы содержать многодетную семью своих родителей, отправляется на заработки в Санкт-Петербург. Бог дал мальчику очень много природных дарований. У него был цепкий ум, хорошая жизненная хватка, прекрасная память.

Он с малых лет мечтал уйти в монастырь, но после смерти отца ему пришлось помогать семье, поэтому, где только не работал, чтобы прокормить свою семью: был рассыльным в ларьке, приказчиком и даже имел свое дело, став купцом. Постриг он принял лишь тогда, когда ему было 54 года.

Многие его пророчества сбылись, другие ставят под сомнение. Он не оставил после себя ни одной книги, но написал стихи. Его видения были изложены в книге "Пророчества преподобного Серафима Вырицкого".

Основу его пророчеств составляли предсказания о Российской Федерации.

Так, старец предсказывал РФ войну с Китаем, которая приведет к Третьей мировой войне. Согласно прогнозу православного старца этот конфликт начнется с нападения Китая на территорию Российской Федерации.

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