Детские кошмары наяву или же просто обширное воображение? Одна из девочек рассказала свою удивительную историю в сети

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на YouTube-видео канала «Окна жизни» (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы)

«Хочу вам рассказать страшную историю, которая случилась со мной еще в детстве. На мой день рождения, ночью я услышала доносящийся хруст костей за дверью. У меня есть собака, поэтому я сразу подумала на нее. Но когда я увидела спящего пса в коридоре, мне стало жутко. Мною начал овладевать страх от увиденных следов... и тут я снова услышала хруст костей существа, что проникло в мой дом».

После того, как существо проникло в дом оно бросилось под кровать в спальне, все это было невероятно и жутко, отмечает автор:

«…Свет погас, я не понимала, что происходит, мой папа забежал с топором в комнату (до сих пор не понимаю, откуда он у него взялся), мама следом…».

И каково же было удивление всей семьи, когда перед глазами после всего этого переполоха люди увидели самого настоящего… маленького котенка. Тот жил по соседству и пробрался в дом к малышке.

Ранее сообщалось о том, что в городе Александрия, Шотландия женщина была шокирована тем, что увидела на Google-картах. На снимке её дома из окна выглядывал призрак ребенка.

Дочь 31-летней Элейн Макмонагл уже неоднократно рассказывала маме о маленьком мальчике, который прыгал с ней на кровати. Но женщина не поверила в истории девочки, сославшись на её бурную фантазию.

При этом семья уже неоднократно замечала паранормальные явления, которые происходили в квартире — свет выключался сам по себе, а вещи пропадали со своих мест.

«Свет в ванной постоянно горел, хотя мы его выключали. Игрушки дочери были разбросаны по квартире. Все двери в доме были со стеклянными вставками, и через них можно было увидеть проходящий силуэт. Иногда чувствовался затхлый запах», — отметила Элейн.

Однако позже женщина своими глазами убедилась в том, что воображаемый друг 3- летней Хейли оказался совсем не выдумкой. Элейн решила посмотреть, как выглядит её дом на Google-картах. Но там она увидила невероятную картину — прямо из окна её квартиры выглядывало лицо странного существа, больше похожего на призрак маленького мальчика.

Как доказательство реальности паранормального явления, жительница Александрии опубликовала снимки экрана в сети.

Напомним, призрак бродит по окопам террористов, спастись невозможно: взрывное видео

Как сообщала Politeka, легендарный музыкант сделал откровенное признание, что общался с Богом под препаратами

Также Politeka писала, как выглядит город-призрак, который продан за 1,4 миллиона долларов