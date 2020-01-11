Вторая половина января принесет удачу и везение для избранных знаков Зодиака

Астрологи предупреждают, что январь весьма неоднозначный месяц, но можно позволить себе немного расслабиться и плыть по течению.

Но не всем знакам Зодиака вторая половина месяца принесет удачу в финансовых делах, счастье в личной жизни и безграничное везение.

Тельцы

У представителей этого знака Зодиака начнут решаться материальные проблемы. Кроме того, они смогут выйти из любой сложной ситуации, которая могла возникнуть у них на работе.

Для Тельцов начнется затишье в семейной жизни, а для одиночек наступит прекрасное время для поиска второй половинки.

Раки

Открытие собственного дела или смена работы на более оплачеваемую станут лишь началом приятных сюрпризов в жизни представителей этого знака Зодиака.

В семейных делах будет преобладать идиллия, а ссоры и неразберихи не будут беспокоить их во второй половине января. Раки-одиночки могут познакомиться с интересным человеком, построив с ним серьезные и крепкие отношения.

Львы

Вторая половина января будет наполнена интересными знакомствами и поездками. Может появиться возможность приобрести что-то такое чего давно уже желали, но не могли себе позволить.

В плане чувств также ожидается подъем – близкий человек будет радовать подарками, а одинокие Львы внезапно закрутят бурный роман с давним знакомым.

Рыбы

У представителей этого знака Зодиака начнется белая полоса. У них появятся небывалые перспективы, может поступить выгодное приложение по работе, ожидается премия или долгожданное повышение.

Также астрологи называют это время удачным для поездок по работе, что же касается личной жизни, то в одиночек появится шанс встретить свою вторую половинку.

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