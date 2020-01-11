Этот год она называла судьбоносным для человечества

Всплыли пророчества Ванги на 2020 год в которых она предсказала кардинальные перемены миру

Ванга была слепой болгарской женщиной, которой приписывают дар предсказания. В свое время она предсказала развал Советского Союза, теракт 11 сентября и была единственной провидицей, которая работала на государство.

Легендарная провидица умерла 23 года назад, оставив множество пророчеств и нераскрытых тайн. Существует большое количество людей, которые являются поклонниками ее таланта. Есть и скептики, считающие, что женщина не обладала никакими сверхъестественными силами, а находилась в руках власти.

Конечно, от ясновидящей не стоит ожидать обозначения конкретных дат и подробного описания событий, которые, возможно, произойдут через многие года. Но те, кто занимаются разгадкой ее пророчеств отнесли несколько ее видений к 2020 года.



Этот год она называла судьбоносным для человечества. Исследователи считают, что к предсказаниям провидицы за 2020 год относится пророчество, связанное с международной финансовой системой. Ванга считала, что должно произойти обесценивание денег, они якобы просто станут не нужны.

Возможео речь шла о финансовом кризисе, когда упадет значимость мировой валюты.

К еще одному пророчеству Ванги на 2020 год приписывают и ее предсказание о появлении источника энергии, который сможет затмить даже энергию Солнца.

Также должен появиться человек, которому под силу будет установить мир на Земле.

Как Politeka писала, расшифровано Библейское предсказание о конце света, названа фатальная дата.

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