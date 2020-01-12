Астролог назвала знак Зодиака, представителям которого звезды сулят большой успех

Так, по прогнозу астролога, очень благоприятным 2020 обещает быть для Стрельцов, передает «Главред».

Эксперт прогнозирует, что полоса безденежья закончится и появится возможность найти хорошо оплачиваемую работу.

Этот период должен принести превосходные финансовые возможности: человеку могут предложить выгодную работу, повысить зарплату, может появиться возможность купить недвижимость выгодно по низкой цене. Возникает шанс дополнительного заработка. Некоторые занимаются куплей-продажей с целью заработка, говорит эксперт.

Можно даже начать собственный бизнес, или инвестировать в его развития. Можно брать ссуды и кредиты, вкладывать деньги во все, что со временем принесет прибыль или становится дороже

Но не только в финансовом плане 2020 может стать очень успешным для Стрельцов.

Прогнозируется также больше счастья в семейной жизни и улучшение привычек в питании. Улучшается общее физическое состояние.

У владельца гороскопа снижается потребность в контактах с внешним миром. Разрушаются бесперспективные связи и отношения. Но в случае благоприятно аспектированного Сатурна могут возникнуть новые знакомства, очень полезные.

Родных братьев и сестер рожденного ждет процветание/женитьба.

Люди творческого направления, а также те, кто занимается компьютерными технологиями, добьются успеха.

В то же время астролога предупредила и об опасностях, которые могут подстерегать Стрельцов:

Есть опасность неправильных вложений денег или неразумной их траты;

При покупке недвижимости и антиквариата нужно опасаться обмана;

Может проявиться жадность, которая проявиться в лишних покупках, или наборе веса из-за переедания;

Возможно несчастье с кем-то из близких (болезнь, отъезд, ссора, смерть);

Возможны трудности в отношениях с пожилыми родственниками и людьми или людьми старшими по званию или возрасту;

Негативно могут сказаться пустые разговоры, бесцельный серфинг интернета, невнимание к близким родственникам и легкомысленное отношение к соседям;

Есть вероятность финансовых потерь по вине родственников.

Могут возникнуть трудности с учебой.

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