Легендарная пророчица Ванга, которой приписывают дар прорицания, оставила пророчество на 2020 год

Слепая пророчица Ванга видела будущее и предсказывала, что будет. Но стоит отметить, что та никогда не называла конкретных дат, а лишь говорила, что должно случится. Предположения о датах делают эксперты, которые изучают ее предсказания, они составляют факты и подставляют соответствующие даты.

Поэтому предсказания Ванги на 2020 год могут быть соотнесены лишь с определенной долей допущения.

Недавно в сети появились предсказания Ванги о событиях, которые отнесли к 2020 году. Так, легендарная пророчица из Болгарии сделала устрашающий прогноз о том, что Землю ждет метеоритный удар. Ко всему прочему, она отмечала, что Россия пострадает больше других стран.

Также предсказательница намекала на цунами которое сколыхнет мир в 2020 году и может принести конец света: в особенности от него пострадают часть Китая, Японии и Пакистана.

Кроме того, медиум предсказала потерю слуха президентом США Дональдом Трампом.

Также ранее сообщалось, что недавно всплыли пророчества Вольфа Мессинга о будущем Российской Федерации в 2020 году. По мнению менталиста 2020 год станет настоящим испытанием для россиян. Согласно его прогнозу в начале текущего года усложнится экономическая ситуация в РФ. Исправить ситуацию смогут лишь новые реформы, если этого не сделать ситуацию невозможно будет исправить.