Знаменитый астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков текущей недели
Астролог отметил, что январь будет спокойным месяцем для всех знаков Зодиака. Лишь у некоторых могут быть небольшие проблемы с деньгами или же трудности в отношениях с родными людьми, но все неприятности будут решены к концу января.
Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым неделя с 13 по 19 января принесет только позитив и удачное решение многих проблем.
Овны
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Представителей этого знака Зодиака ждет благоприятная неделя, которая будет богатой на везение и удачу. Уже с понедельника стоит посвятить себя родным и близким, но при этом стараться держать в узде собственные эмоции.
Ко всему прочему им повезет и в финансовых делах, а также в на работе: это может быть повышение зарплаты или смена места работы на лучшее.
Тельцы
У представителей этого знака Зодиака со вторника должен начаться созидательный период, который продлится до конца этой недели.
Для Тельцов начнется идеальное время наполненое любовью и романтикой. Удача будет способствовать представителям этого знака Зодиака в личной жизни: близкие люди смогут поддержать в трудную минуту и помочь справиться с проблемами. А Тельцы-одиночки имеют огромный шанс встретить свою вторую половинку.
Скорпионы
Астролог посоветовал этому знаку Зодиака использовать позитивные мысли, ведь в ближайшее время начнет работать закон притяжения, когда любые думы сбудутся. Поэтому астролог советует Скорпионам думать лишь о хорошем, побольше мечтать и загадывать желания, которые обязательно сбудутся.
Везение ожидает тех представителей зодиакального круга, которые много путешествуют, собираются в командировку или планируют поехать отдыхать.
Рыбы
Для представителей этого знака Зодиака текущая неделя будет наполнена позитивом, который привлечет к ним близких людей. В ближайшее время друзья и родственники подарят понимание, любовь и внимание.
Возможны также приятные сюрпризы в любовной и финансовой сфере.
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