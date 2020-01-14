Ближайшее время принесет только позитив и удачное решение многих проблем

Знаменитый астролог Павел Глоба назвал главных счастливчиков текущей недели

Астролог отметил, что январь будет спокойным месяцем для всех знаков Зодиака. Лишь у некоторых могут быть небольшие проблемы с деньгами или же трудности в отношениях с родными людьми, но все неприятности будут решены к концу января.

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым неделя с 13 по 19 января принесет только позитив и удачное решение многих проблем.

Овны

Представителей этого знака Зодиака ждет благоприятная неделя, которая будет богатой на везение и удачу. Уже с понедельника стоит посвятить себя родным и близким, но при этом стараться держать в узде собственные эмоции.

Ко всему прочему им повезет и в финансовых делах, а также в на работе: это может быть повышение зарплаты или смена места работы на лучшее.

Тельцы

У представителей этого знака Зодиака со вторника должен начаться созидательный период, который продлится до конца этой недели.

Для Тельцов начнется идеальное время наполненое любовью и романтикой. Удача будет способствовать представителям этого знака Зодиака в личной жизни: близкие люди смогут поддержать в трудную минуту и помочь справиться с проблемами. А Тельцы-одиночки имеют огромный шанс встретить свою вторую половинку.

Скорпионы

Астролог посоветовал этому знаку Зодиака использовать позитивные мысли, ведь в ближайшее время начнет работать закон притяжения, когда любые думы сбудутся. Поэтому астролог советует Скорпионам думать лишь о хорошем, побольше мечтать и загадывать желания, которые обязательно сбудутся.

Везение ожидает тех представителей зодиакального круга, которые много путешествуют, собираются в командировку или планируют поехать отдыхать.

Рыбы

Для представителей этого знака Зодиака текущая неделя будет наполнена позитивом, который привлечет к ним близких людей. В ближайшее время друзья и родственники подарят понимание, любовь и внимание.

Возможны также приятные сюрпризы в любовной и финансовой сфере.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.