Чтобы предсказать будущее, шаман бьет в бубен, долго думает и, наконец, выдает свое пророчество

Всплыло очередное пророчество о будущих событиях в Украине, которых многие украинцы с нетерпением ждут

Николай Талеев является потомственным шаманом, он лечит людей от недугов, а также может заглянуть в будущее мира. Живет шаман в Ненецком автономном округе (автономный округ России прим.ред.), куда к нему часто приезжают за советом.

Иногда, чтобы предсказать будущее, он бьет в бубен, долго думает и, наконец, выдает свое пророчество. Исполняются ли предвидения шамана, история умалчивает, ведь пока остается лишь ждать тех годов о которых делал пророчество шаман.

Его последние пророчества касаются ситуации в Украине. Шаман назвал дату окончания вооруженного конфликта на Донбассе, который продолжается с весны 2014 года.

По его предсказаниям все боевые действия на территории Донбасса должны прекратиться в 2022 году. После войны Украину ждет расцвет и она полностью восстановтся к 2060 году.

Стоит отметить, что существует несколько его предсказаний, которые на сегодняшний день не сбылись. Первое касалось событий в России. Так, в августе 2015 года Николай Талеев предсказал укрепление курса рубля через три года, но этого не произошло. В том же году он напророчил победу женщине на выборах губернатора Архангельской области, но и это не сбылось.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.