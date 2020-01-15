Старец иногда говорил о грядущем с людьми, которые приезжали на Афон

В сети всплыло предсказание афанского старца Ефрема Аризонского, который предупреждает мир о грядущем глобальном конфликте

Старец Ефрем Аризонский, или Филофейский во время немецкой оккупации оставил учебу в школе и начал подрабатывать, где только можно было. Во время своих приключений он встретил иеромонаха, принадлежавшего к братству старца Иосифа Исихаста.

Он начал жить с монахами, а со временеи и сам стал духовником, а позже принял постриг.

Десятки лет он служил на Святой Горе, но покинул ее и уехал в Северную Америку, где в штате Аризона, в пустыне, основал обитель в честь преподобного Антония Великого. На сегодняшний день существует 19 мужских и женских монастырей, основанных афонским старцем. По преданиям он мог предсказывать грядущее и даже увидел свою собственную смерть.

По некоторым данным, старец иногда говорил о грядущем с людьми, которые приезжали на Афон. Молодой курсант Николай говорил, что Ефрем сказал ему, что тот в будущем станет монахом, после чего начнется Третья мировая война.

Греческие журналисты выяснили, что бывший курсант не так давно передал все свое имущество родственникам и отправился на Афон для пострижения.