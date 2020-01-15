В сети всплыло предсказание афанского старца Ефрема Аризонского, который предупреждает мир о грядущем глобальном конфликте
Старец Ефрем Аризонский, или Филофейский во время немецкой оккупации оставил учебу в школе и начал подрабатывать, где только можно было. Во время своих приключений он встретил иеромонаха, принадлежавшего к братству старца Иосифа Исихаста.
Он начал жить с монахами, а со временеи и сам стал духовником, а позже принял постриг.
Десятки лет он служил на Святой Горе, но покинул ее и уехал в Северную Америку, где в штате Аризона, в пустыне, основал обитель в честь преподобного Антония Великого. На сегодняшний день существует 19 мужских и женских монастырей, основанных афонским старцем. По преданиям он мог предсказывать грядущее и даже увидел свою собственную смерть.
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По некоторым данным, старец иногда говорил о грядущем с людьми, которые приезжали на Афон. Молодой курсант Николай говорил, что Ефрем сказал ему, что тот в будущем станет монахом, после чего начнется Третья мировая война.
Греческие журналисты выяснили, что бывший курсант не так давно передал все свое имущество родственникам и отправился на Афон для пострижения.
По его предсказаниям все боевые действия на территории Донбасса должны прекратиться в 2022 году. После войны Украину ждет расцвет и она полностью восстановтся к 2060 году.
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