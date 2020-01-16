В сети объяснили, насколько отличается от повествования книги Анджея Сапковского сюжет сериала «Ведьмак» от Netflix

Видео с подробным разбором появилось в сети YouTube на канале «#hypetech», сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Серия романов Анджея Сапковского «Сага о ведьмаке» уже давно завоевала сердца поклонников фэнтези. Непросто охотиться на чудовищ, а адаптировать книги в других жанрах оказалось намного труднее. В этом видео мы узнаем, кому удалось порадовать фанатов Ведьмака", - объяснили в комментарии к видео.

Так, "в красном углу ринга первый сезон сериала от канала Netflix. В синем углу ринга компьютерная игра от компании CD Projekt RED. И поймем кто из них больше “канон”.", – отметили в сообщении.

В каждой серии прослеживаются параллели к рассказам из книг, более того, сам Сапковский одобрил общий концепт и назвал сценарий «правильным».

Если рассматривать только игры, то стоит отметить, что полностью сюжет с книгой совпадает только в первой игре «The Witcher» 2007 года с самым первым рассказом из серии 1986 года, где Геральту предстояло расколдовать дочь короля Фольтеста, в остальном же, события сильно отличаются от книги. Некоторые даже происходят после событий в Саге.

Сценарий игры «Ведьмак. Дикая охота» действительно отличается от книги. Разработчики воскрешали давно умершего героя или, наоборот, могли убить одного из ключевых персонажей. В игре также появлялись новые персонажи, чем автор книги был очень недоволен.

Касаемо персонажей, то стоит отметить, что образ самого Геральта в играх очень отличается от книжного. Так, по книге, у Геральта был один меч за спиной. Видеоадапция книги от Netflix отличается не только локациями, неподходящими доспехами, а и персонажами. Так, больше всего критики получил главный герой – Геральт из Ривии, который «больше подходит для рекламы протеинов, чем первоисточнику».

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