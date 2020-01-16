В сети рассказали о пяти инновационных особенностях Tesla Cybertruck

Еще до запуска Теслы, Илон Маск писал на своей странице, что новый автомобиль будет выглядеть как бронетранспортер из фантастического фильма, сообщает Рoliteka.net со ссылкой на видео, которое было опубликовано в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«В сегодняшнем выпуске - только самые интересные особенности нового Tesla Cybertruck. Из чего сделан новый пикап, чем вызван столь необычный дизайн и почему произошел «фейл» на презентации», – объяснили в сообщении к видео.

Так, Илон Маск уверен, что вскоре Cybertruck станет первым официальным пикапом на Марсе.

Главными особенностями нового пикапа Тесла является сама концепция несущего кузова, который практически невозможно разрушить из-за использования инновационных материалов. На презентации автомобиля помощник Маска несколько раз ударил по дверям кувалдой и ничего не произошло.

Не смотря на восторг публики, такое строение вызвало немало вопросов. Практически у автомобиля отсутствуют зоны деформации, которые в случае автомобильной аварии могут обеспечить безопасность в случае столкновения.

Интересно, что новый пикап от Теслы обладает пуленепробиваемыми стеклами. Однако, на презентации, Маск попросил помощника бросить металлический шар в окно автомобиля, и тогда окно треснуло. Илон Маск немного смутился и попросил попробовать с другим окном. И оно тоже треснуло.

После презентации он объяснил причину трещин. После ударов кувалды, повредилась структура стекла. Илон пообещал исправить этот мелкий недочет.

Материалы, которые использовались в создании Tesla Cybertruck не встречаются в других автомобилях. Так, материал, из которого сделан кузов пикапа, ранее использовался в ракете-носителе, сталь 30Х. Из-за этого материала, пикап обладает такой квадратной формой.

Интересно, что даже обычное сгибание автомобиля требует глубокой обработки с другой части металла.

Самая бюджетная модель будет стоить 40000 долларов, когда самая лучшая комплектация будет иметь 70 тысяч долларов.

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