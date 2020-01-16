В сети рассказали о самых громких скандалах в игровой индустрии 2019 года

В новом видео геймеры разобрали, почему многие пользователи начали ненавидеть популярную компанию Bethesda и компьютерную игру Fallout 76, сообщает Рoliteka.net со ссылкой на видео, которое было опубликовано в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«В этом выпуске #hyptech мы расскажем о двух самых громких и резонансных скандалах в игровой индустрии этого года. Приятного просмотра!», – поделали в сообщении к видео.

Главной причиной ненависти к мировой компании по созданию игр по версии канала, стало то, что Bethesda решила заработать как можно больше денег на фанатах. За такой подход и за множество багов, критики наградили игру очень низким баллом.

Цена вип-подписки составила 100 долларов на год, которая предоставляет несколько полезных дополнений к игре, но несмотря на это игра начала вылетать и виснуть.

Также известную среди геймеров Call of Duty обвиняют в русофобии. Так, в игре русские солдаты расстреливают безоружных и проводят демонстративные казни, что привело к жесткой критике компании. Игра выходит с 2007 года, а новая часть была ожидаемой и желанной среди игрового мира. Так, из-за трагедии в Забайкалье, игроки начали массово разрывать контракт с Infinity Ward из-за русофобии.

Не зря огромное число российских геймеров занизили шутеру общую оценку на Metacritic. Более того, даже компания Sony отменили продажи игры в русском геймстор.

Отметим, что одна из миссий в Modern Warfare отсылает к преступлению армии США. В игре виноватыми сделали русских. В игре провели параллели с Сирией и Украиной, где виноватыми сделали россиян.

В игре можно в процессе можно увидеть, как русские военные вешают рабочих на строительном кране на площади при всех или как русские солдаты расстреливают конвой пленных. Одна из локаций стадион «Донецк Даун Таун», который похож на «Донбасс арена» в настоящем Донецке.

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