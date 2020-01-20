Обнародовано очередное пугающее пророчество о будущем мира
Старец Иона (в миру Владимир Игнатенко) жил в Одесском Свято-Успенском монастыре. К нему, чтобы получить ответ на свои вопросы, приезжали люди со всей Украины и России. Отец Иона скончался в декабре 2012 года.
Согласно пророчеству одесского старца Ионы, вскоре мировое сообщество вновь погрязнет в распрях и конфликтах.
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Отмечается, что в 30-х годах этого столетия мир якобы погрязнет в распрях и конфликтах. По словам пророка, войну развяжут две сверхдержавы, которые не смогут поделить добытое. В результате "адское пламя" уничтожит все страны, кроме одной.
Вернуть миру прежний вид после войны не представится возможным, поскольку многие государства будут разрушены и вовсе перестанут существовать. Спастись якобы удастся государству, которое расположено "в северной части Голубой планеты". Стоит отметить, что пророчество старца о Донбассе уже сбылось.
Также ранее сообщалось, что стало известно, что Нострадамус сделал прогноз якобы до 2024 года миру придется пережить вооруженный конфликт, который вспыхнет на территории Европы.
Нострадамус предсказывал, что зачинщиком Третьей мировой войны станет Иран, а под ударом окажутся Греция и другие страны, расположенные на Балканском полуострове, также противостояние затронет и Россию.
Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.
Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.