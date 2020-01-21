Астролог Павел Глоба рассказал, для кого конец января 2020 года сложится более чем удачно

Специалист выделил четыре знака Зодиака, которых ждет благоприятный период.



Телец

По мнению специалист, представителей этого знака Зодиака ждут ощутимые изменения во всех жизненных сферах. Наиболее благоприятными днями для них станут 22, 23 и 24 числа января. Именно тогда вы можете кардинально повлиять на свою судьбу.

Близнецы

А вот Близнецам астролог советует уделить особое внимание последним выходным января. Энергетика этих дней будет способствовать новым свершениям. Все, за что вы не возьметесь, будет получаться как никогда. Особые изменения Близнецов ждут в работе - вы сможете получить давно ожидаемую прибавку, поэтому стоит приложить максимум усилий для этого.

Лев

Представители этого знака Зодиака почувствуют прилив сил в январе, что и поможет им взглянуть на мир по-новому. Последняя неделя станет для вас яркой и принесет удачу в работе. Как утверждает астролог, ваше умения идти на компромиссы позитивно скажется на вашем благосостоянии.

Весы

Основной сферой под конец января для Весов станет любовь. Вам стоит задуматься об отпуске и ли устроить романтик своей второй половинке. Особое внимание стоить уделить родным и близким.

Напомним, что астролог предсказал тотальное невезение трём знакам зодиака.

Как сообщала Politeka, астролог предсказал трём знакам Зодиака внезапное богатство.

Также Politeka писала, что астролог Глоба назвал знаки зодиака, у которых жизнь резко ухудшится.