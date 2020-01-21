В сети появилось пророчество православного старца о будущих событиях в мире

Отец Серафим обладал несомненным пророческим даром, многие его пророчества сбылись еще при его жизни. Другим только предстоит сбыться.

Православный старец в свое время предсказал: Великую Отечественную войну, а также ее исход; предсказал в 1927 году патриаршего служения архиепископу Хутынскому Алексию (Симанскому) и приближающихся жестоких гонений; предвидел кончину протоиерея Алексия Кибардина через пятнадцать лет после собственной, а также точное прозрение судеб многих людей, которые ныне стали неоспоримыми фактами.

Недавно в сети появилось одно из самых пугающих пророчеств старца. Так, согласно пророчеству православного старца, китайцы возьмут под свой контроль Сибирь. После этого они вознамерятся занять и другие регионы страны.

«Наступит такое время, когда Россию станут раздирать на части. Сначала её поделят, а потом начнут грабить богатства. Запад будет всячески способствовать разрушению России и отдаст до времени её восточную часть Китаю», - предсказывал отец Серафим.

По его прогнозам, Дальний Восток будут прибирать к рукам японцы, а Сибирь - китайцы, которые будут переселяться в Россию, жениться на русских и, в конце концов, хитростью и коварством возьмут территорию Сибири до Урала.

Он также отмечал, когда же Китай пожелает пойти дальше, Запад воспротивится и не позволит этого сделать, тем самым остановив шествие Китая.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.