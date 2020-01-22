Исаак Ньютон, всемирно известный ученый, заложивший основы современной физики, астрономии, математики и оптики вычислил точную дату Апокалипсиса

Ученый жил на рубеже XVII-XVIII веков, и, как многие ученые тех времен интересовался разными науками. Хотя Ньютон прославился на весь мир, как физик, но в то же самое время, он являлся одним из самых выдающихся мистиков. Кроме того, он много времени уделял исследованиям "Священных писаний".

Физик изучил огромное количество религиозных текстов, сделал астрономические наблюдения, и сопоставив свои исследования вычислил дату конца света.

Выводы ученый сделал в письмах, которые подписал псевдонимом Иегова Санктус Унус. Многие ученые современности до сих пор не могут разгадать все его писания. Совсем недавно эксперты сделали вывод, что человечество будет стерто с лица земли в 2060 году.

Апокалипсису будут предшествовать катаклизмы, эпидемии и глобальной войны, но позже мир должен возродиться для "нового начала".



Исследователи отмечают, что в найденных письмах Ньютона, очень много мистики и загадочных изречений, что совершенно не характерно для приверженцов математики и физики.

Также ранее сообщалось, что всплыло очередное пророчество о будущих событиях в Украине, которых многие украинцы с нетерпением ждут.

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Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

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