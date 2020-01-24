Не всегда такие шутки уместны

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак поделилась в Сети новым образом со своего отдыха на Мальдивах

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram Ксении Собчак.

"С теми , с кем шутки плохи все остальное тоже так себе", - пошутила Собчак в комментарии к фото.

На снимке Собчак снята с нижнего ракурса, видная только верхняя часть тела. Заметно, что теледива одета лишь в купальник, поэтому грудь пикантно оголена. Также на звезде одеты стильные очки и шляпа. Завершают образ экзотические бусы из ракушек.

В комментариях к фото пользователи похвалили Собчак за внешний вид. "Есть такое!! А так шикарный вид, яб сказал - сочный", "Такое приятное фото, этот бежево-серый. Спокойная Ксения)".

Фоловеры также отметили, что шутка Собчак, мягко говоря, не первой свежести. "Шутке с десяток лет, тоже ее постила)) но это истина!",

"Вы эту затертую фразу и с фото первого мужа публиковали".

Отметим, что теледива Ксения Собчак отдыхает со своим нынешним мужем режиссером Константином Богомоловым и сыном от первого брака Платоном на шикарном курорте на Мальдивах. Судя по снимкам, вместе с парой на курорте отдыхают и друзья.

Как сообщали российские СМИ, Собчак с Богомоловым сильно потратились на эту поездку. По данным журналистов, один день аренды виллы, на которой остановилось семейство, стоит около 25 тыс. долларов. За весь отдых, таким образом, им пришлось заплатить кругленьку сумму.

Перед Мальдивами Собчак делилась фото с горнолыжного курорта, где пара также не считала деньги.

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