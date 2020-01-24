Легендарная итальянская актриса Моника Беллуччи показала свое лицо без фотошопа вблизи

Свежим фото она поделилась на своей странице в Instagram, сообщает Politeka.net.

«Прошлой ночью на модном ужине», – подписала она фото.

Как известно, в столице Франции сейчас проходит одно из самых важных собитий фэшн-мира – Неделя моды. В Париж съехались самые популярные модели мира, которые уже успели погулять легендарными подиумами, и актрисы, стремящиеся присмотреть для себя новые брендовые наряды.

Так, Моника Беллуччи последнее время часто появляется в объективах фотокамер на красных дорожках в Париже.

В этот раз она не постеснялась показать, как выглядит в свои 55 лет вблизи. Так, на ее лицо заметны неглубокие морщины и неупругая от возраста кожа.

Ей уложили ее короткие волосы на молодежный манер, сделали небрежную укладку и вечерний макияж с акцентом на глазах. Итальянская актриса улыбается на камеру очень естественно и непринужденно.

В комментариях поклонники Моники и пользователи сети отметили, какая она красивая в свои годы.

«Я хочу родиться такой красивой, как она», «Уникальная красота, класс», «Нравится очень сильно», «Красивая такая», «Ах, Моника», «Красивая», «Ты идеальная, моя королева», «чем больше лет проходит, тем больше вы становитесь красивее, а сейчас вы – безумная красотка», «Красотка», «Королева», «Лучшая девушка», «Какая красивая», – пишут в сети.

Напомним, что на днях Моника Беллуччи восхитила эффектным появлением на публике в Париже. Актриса блистала в черном монохромном образе, который является трендовым в этом сезоне. Моника Беллуччи одела черные широкие брюки с завышенной талией, к которым подобрала шелковую блузу и атласный пиджак. Образ она дополнила туфлями на высоких каблуках и лаконичным украшениям, которые выглядели непревзойденно.

Напомним, Моника Беллуччи заинтриговала новым мрачным образом: «Словно вдова».

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи ошарашила грязными ногтями на красной дорожке.

Также Politeka писала, как выглядит самое дорогое платье Каннского кинофестиваля.