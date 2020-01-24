Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева продолжает удивлять яркими и позитивными образами, показывая свой отдых заграницей
В этот раз на своей странице в социальной сети Инстаграм звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном и даже откровенном виде, пишет Politeka.
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Как недавно стало известно, Надя отправилась на отдых вместе с коллегой по работе и своим супругом Владимиром Дантесом.
Несмотря на переменчивую погоду в Доминикане, где отдыхает звезда с супругом, пара продолжает наслаждаться отпуском и делиться оттуда яркими кадрами.
На новой серии фото Надя Дорофеева позирует в монокини на фоне моря и сразу под пальмой. Поклонники обратили внимание на тесный купальник, который очень сильно облегает ее фигуру, выделяя грудь и все остальное. При этом на втором кадре Надя позировала в черном раздельном купальнике, дополнив жаркий образ небольшой сетчатой накидкой.
До этого певица также показала необычное фото, которым немало взбудоражила сеть. На представленном кадре Надя появилась в одном лишь тоненьком купальнике ярко-розового оттенка.
Так, Надя порадовала поклонников новыми кадрами с отдыха. На новом фото звезда показала, как она позирует на пляже на фоне пальмы в ярком розовом купальнике с высокими вырезами. Такой дизайн купальника подчеркивает упругую пятую точку Нади и ее длинные стройные ноги.
«Я пока ещё с утра делаю зарядку. И до сих пор питаюсь #почтиправильно. А вы на отдыхе расслабляетесь по полной или держитесь, типа там спортик, пп и фреши?», — написала Дорофеева под новым постом, заинтриговав поклонников. По мнению многих пользователей, Надя сильно похудела и выглядит уставшей.
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