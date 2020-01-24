Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила не только снимком, который публиковала на своей странице в социальной сети Инстаграм, но еще и резкой сменой имиджа

Певица, как известно, активно старается продемонстрировать своим фанатам безупречное чувство стиля. Артистка при этом не стесняется показать и себя настоящую, часто появляясь перед публикой без макияжа и каких-либо украшений, пишет Рoliteka.net.

В этот раз Вера снялась в стильном лаконичном образе. Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На кадрах звезда позирует в тонком белом боди, повернувшись к камере боком и приподняв ноги на специальной конструкции белого цвета.

Сами кадры выполнены в черно-белом стиле с обработкой. Поклонники в целом в восторге от ее фигуры:

«Пятница👍💋😁», «Многое можно сказать об этой пятнице🔥», « Шикарный вид😊», «Снова🙈😁Вера-🔥🔥🔥», « Вера, как всегда безупречна!🔝🔥 Но взгляд и глаза на этой фотосессии не Веры, какой-то чужой», «Прелесть❤️❤️❤️❤️😍😍😍🤩🤩🤩🤩», «Ты словно счастливый талисман, который приносит удачу и радость.❤️💛», «Прилегла и отдыхать не дали ✌️», – написали поклонники.

«Недавно во время интервью меня попросили рассказать о себе в третьем лице : похвалить себя и своё творчество. И я зависла. Потому что я поняла, что не умею себя хвалить. Нас же с детства учили и дома и в школе , что выделяться некрасиво, «скромность украшает человека» и хвалиться/хвастаться - это моветон. Зато от комплексов избавляться не учили. К сожалению. Реакция девушки на комплимент «ты так похорошела! » - «ой, ну что ты, это я просто голову помыла» стала, увы, нормой, а не исключением.

Я,естественно, выросла уже и комплексы оставила позади. Я знаю свои слабые стороны и развиваю их перманентно. Я чаще бываю довольна собой и знаю что я сделала круто, в чем молодец) но хвалить себя так и не научилась», – написала под одним из снимков Вера.

При этом артистка отметила, что рада количеству «хороших людей за ее спиной».

Напомним, Брежнева в прозрачном боди показала себя во всей красе.

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