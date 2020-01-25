Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников новыми фото и видео, которые выкладывает на своей странице в социальной сети Инстаграм
Как известно, Даша является активным пользователем сети и часто показывает поклонникам множество кадров со своих фотосессий.
Пикантный и часто довольно откровенные снимки вызывают волну эмоций со стороны фанатов, звезда получает множество комментариев в свой адрес, пишет Politeka.
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Отметим, что Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели. Выходит это у нее весьма успешно, ведь каждая фотосессия Даши вызывает неизменный бурный восторг среди поклонников.
На странице звезды в Инстаграм Даша также любит показывать себя в естественном виде безо всяких украшений. Этот раз не стал исключением - артистка продемонстрировала домашний кадр, заставетившись без макияжа перед камерой.
«Недавно у меня дома появился новый любимец. Не просто любимец, а ШЕДЕВР! И это не картина, хоть и выглядит, как роскошное произведение искусства. Это новенький телевизор. Oн просто идеально вписался в мой интерьер! 🙌 Люблю совмещать современные технологии с красотой🌟», – написала Даша под новым постом, позируя в теплом свитере и светлых джинсах.
Ранее Астафьева предстала перед поклонниками в необычном образе. Девушка позировала в платье с глубоким декольте, которое состоит из шариков черного цвета. Образ она дополнила украшениями в тон, которые состояли из таких же шариков, что и платье.
Волосы Астафьева уложила в стиле художественного беспорядка и выбрала вечерний макияж с акцентом на глазах. Глаза звезда подчеркнула черной подводкой и тушью, а на губы нанесла нежно-розовую помаду.
К сожалению поклонники не смогут оставить свои комментарии для Даши Астафьевой, ведь снимком звезда поделилась в своем Instagram-Stories.
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