Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, присоединилась к мировому челленджу

Котова решила присоединиться к челленджу #dollypartonchallenge, в котором нужно показать четыре фото из разных социальных сетей, каким человек себя видит в них. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

На первом фото Татьяна позирует в кофточке с большим разрезом и шляпе за ноутбуком. Это снимок для сети Linkedin. На втором снимке она в юке и белой блузке в горошек, завязанной на узел на уровне живота, что для Фейсбука. На третьем снимке Котова уже позирует в белой одежде с огромным декольте, снимок для Инстаграма. На последнем певица решила снять верхнюю часть одежды и закрыла только нижнюю часть тела. При этом артистка расположилась так, чтобы ветка закрывала грудь, фото было для сети знакомств "Тиндер".

"Тааак, без меня челлендж проходит??? #dollypartonchallenge

А какой меня видишь ты ?", - написала Котова под фото.

Фанаты успели оставить несколько комментариев под публикацией:

"Это какая программа делает ? Или самой надо фото набирать", "Однозначно TINDER", "Вы украшаете собой любую соцсеть", "Танечка, я даже не знаю какой образ тебе идёт больше, ты везде просто богиня", "А для журнала Максим фотку не выложила", "Вы оказывается есть в Tindere", "Какая же вы красивая, фото тиндер".

Ранее мы сообщали, что популярная исполнительницы и бывшая участница группы ВИА-Гра Татьяна Котова показала сочные формы в облегающем наряде.

«Замечали, как много у меня песен про танцы: «Давай со мной», «Танцуй» и «Танцуй, Девочка!». Притом, создавались они в разное время и с разным настроением, а все - равно творчество всегда сводится к нашим интересам и мироощущениям», - говорится в подписи.

Напомним, шикарная экс-ВИА Гра без одежды соблазнила изгибами

Также Politeka писала, что роскошная экс-ВИА Гра едва удержала свои упругости в глубоком декольте

А еще Politeka сообщала, что жаркая блондинка из ВИА Гра потрясла прелестями в узком купальнике



