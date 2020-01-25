Популярная украинская исполнительница Оля Полякова показала с дочерью Машей идеальные формы на пляже в одном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ну, до свидания Мексика! Это было, честно говоря, непонятно…не тот отель, не тот вид отдыха (для нас), но с впечатлениями. Чтобы понять эту страну, нам нужно приехать еще раз», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Полякова позирует с дочерью на пляже в одном бикини, выставив напоказ идеальные формы. На это обратили внимание и поклонники девушек.

«Какие красотки», « класс», «эх, мне бы такую фигуру», «обожаю!», «какая фигура у Маши! Идеально!», - пишут они.

Ранее мы писали, что украинская певица Оля Полякова опубликовала новое фото с отдыха.

На снимке Оля продемонстрировала, как отдыхает, расположившись в гамаке. При этом Полякова не наносила макияж, а также избавилась от белья. На фоне можно увидеть землю и ствол дерева. Певица решила позировать с распущенными волосами.

"Но мейкап ,Да и волнений о своей внешности тоже..., люблю мир и себя в мире... а вы?)))", - написала Оля под фото.

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