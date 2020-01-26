29-летняя украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь, любовница экс-вице-премьера Павла Розенко, попросила совета у поклонников

Как передает Politeka.net, девушка поделилась свежим кадром в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в "леопардовых" тонах. На рыжеволосой бестии пиджак и ботинки расцветки этого дикого животного, а также кофточка персикового оттенка и синие рваные на коленях джинсы. Елена-Кристина позирует в магазине одежды перед зеркалом и улыбается, глядя в свой смартфон.

Телеведущая решила посоветовать публике новые фильмы, которые недавно посмотрела, а также попросила подсказать, что можно еще глянуть из новенького. В частности, Лебедь высоко оценила фильм "Под водой", оказавшийся на первом месте в ее личном рейтинге.

"Киновикенд окончен 📽 Кроме попкорна🍿, в меню было три «блюда»🥳 И мой рейтинг выглядит так: 1) «Под водой» - ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (напряженная фантастика, моргнуть боишься, чтоб что-то не попустить! Кристен Стюарт - агонь!!🔥Красиво и тонко вписала в фильм свои лесбийские взгляды👩‍❤️‍👩 Короче, это ЛИДЕР рейтинга!!!👏👏👏) 2) «Джуманджи» - ⭐️⭐️⭐️ (Интернсный состав Актеров)) Есть очень яркие моменты, когда прям подпрыгиваешь в кресле🙈 Кино для расслабона🥳 И да, к страусам у меня теперь есть вопросы 😂😂😂) 3) «Дулиттл»- ⭐️⭐️ (с натяжкой🤦‍♀️) Очень люблю Дауни младшего, но фильм не пропер 🙈 Такая себе выдуманная сказка, где я даже пару раз закуняла😂 Запомнилась только вечно тупящая говорящая горилла 🦍🤣) А что посоветуете глянуть вы?🍿🍿🍿😘😘😘", - написала в соцсети Елена-Кристина.

Комментирующие кинулись обсуждать киноновинки, но при этом не смогли пройти мимо "леопарда".

"Цвет настроения :леопард😉 блин я сразу вспомнила про Винсента 🤣🤣и леди гагу"

"Шикарная💞"

Ранее мы сообщали, Лебедь похвасталась снимками, как они с женихом отдохнули на Кубе. Парочка не стеснялась проявлять свои чувства на камеру, обнимались, куражились и кривлялись.

Напомним, молодая любовница Розенко поразила фигурой в леопардовом бикини

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