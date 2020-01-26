Популярная инста-модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, оголилась ради «грязного» снимка

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Алена Омович покорила поклонников выходным луком и нестандартной внешностью. На свежем фото она обложилась фаст-фудом и взяла в руки джойстик для видео-игр.

Модель в не стандартном для нее образе соблазнительной красотки, а в немного детском: хвостики, гетры выше колен, белое бесшовное белье и наивный взгляд, а во рту кусочек картошки фри.

Ее пирсинг на сосках просвечивает в тонком топе, от чего станет жарко ее мужской половине фолловеров в соцсети. Наивный же образ соблазнительной школьницы поклонники оценили в 7,5 тысяч отметок «мне нравится» за час.

«Воскресное настроение🍟 Что для Вас идеальный выходной? Для меня это отключить телефон, заказать вредной еды и валяться тюленями с любимым под фильмы и сериальчики. Интересно у вас так же? Или тут все больше по движам?», – спросила она у поклонников в сети.

В комментариях на Алену Омович посыпались комментарии с критикой:

«Алена от чего ты отдыхаешь на выходных, от выходных?», «Не ври, что ты все это ешь. не беси злобных теток», «У вас рука за грудью вслед поплыла», «Сиси по пуду работать не буду!».

Но также нашлись и приятные отзывы о внешности модели, а также о том, как украинцы любят проводить свои выходные:

«У нас с любимым такой выходной каждый день почти 😂 Только с едой вредной потом хочется в зале себя наказывать 💪🏼😛», «Жирную картошку на диван😒», «Хороша», «Для меня - поход в горы🏞️🏔️🏕️ Но для разнообразия, - и твой вариант чудесен! Красотка🌹», «Зачем ты выставила это шикарное фото? Мне Теперь срочно захотелось в Mc.Donalds 🍔🍟. Все, еду», «Вылитый Добби из Гарри Поттера)», «Займусь спортом», – отметили фолловеры Омович.

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