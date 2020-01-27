Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе, пишет Politeka.
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В этот раз Леся порадовала новыми снимками в Инстаграм. Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.
Так, артистка показала, как радушно их с подругой встретила сеть популярных отелей, угостив экзотическими фруктами, местными вкусностями. После Никитюк отправилась на пляж, откуда уже выставила несколько пикантных кадров.
Вместе с подругой артистка также с удоволсьвием продемонстрировала вкусности во время их прогулки. При этом девушки выглядели очень довольными и счастливыми. Отметим, телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов.
К слову, до этого звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой.
Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.
Отметим, во время путешествий Никитюк часто демонстрирует всякие вкусности и с удовольствием их дегустирует, рассказывая о своих впечатлениях.
Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.
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