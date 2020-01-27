Любовь Успенская призналась, как долго не разговаривала с Филиппом Киркоровым

Об этом звезда шансона рассказала в эфире ток-шоу "Ты не поверишь" на российском телеканале, передает Politeka.net.

Любовь Успенская откровенно призналась, что не разговаривала с поп-королем Филиппом Киркоровым почти два года.

А поводом для громкой ссоры стало открытие Успенской в Москве караоке-бара. Киркоров посчитал, что звезда шансона решила составить ему конкуренцию.

«Я не так давно с Филиппом помирилась. Он позвонил и сказал: «Хватит, я тебя люблю!» А я вообще-то с ним никогда и не ругалась. Это он почему-то решил со мной не здороваться и не разговаривать. Это, конечно, его право», — призналась Любовь Успенская в эфире ток-шоу.

Королева шансона также рассказала, что недавно проходили съемки клипа, во время которых она почти четыре часа была голой на сцене.

«Я ничего там на самом деле не показала. Баян все прикрыл. Все было вульгарно, но в меру. Хотя, соглашусь, что смысл был именно такой – показать что-то за гранью. Голой на обложку журнала фотографироваться сейчас уже не буду. Есть для этого молодежь, которая наступает на пятки», — добавила Любовь Успенская в эфире.

Ранее королева шансона Любовь Успенская заявила, что не против выйти замуж за 52-летнего певца Филиппа Киркоров. Певица открыла свой бар-караоке, составив артисту конкуренцию, после этого оба рассорились.

Позже Киркоров захотел помириться и подарил Успенской платье с милой запиской. Сердце Любови оттаяло и она призналась, что оба "может еще и поженятся".

Правда, в настоящее время Успенская замужем за Александром Плаксиным. Однако, ее супруг долгое время живет в США и редко с ней видится.

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