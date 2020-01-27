В сеть попали последние фото Натальи Андрейченко перед ее исчезновением

Наталья Андрейченко последнее время много путешествовала. Ее фото и видео из Швейцарии стали последними, которые она опубликовала в сети. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на личную страницу актрисы в соцсети инстаграм (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Покажу ещё немного вам Швейцарию. Мою любимую страну. Я скоро обязательно вернусь», – сообщила сама Андрейченко еще вчера, 26 января, показывая фото, где она неспешно прогуливалась перед отъездом домой, в Мексику.

«Гармония ❤️ Вот и подошло к концу наше с вами путешествие по Швейцарии. Пора домой», – показав море и белых лебедей, где она отдыхала.

Отметим, 63-летняя актриса уже больше суток не выходит на связь, а перед этим жаловалась на плохое самочувствие и сильную сонливость.

«Наталья не выходит на связь уже более суток. В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон... (в последнии дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь... Ехать ей около часа за рулем», – написал в сети PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев.

В комментариях под постами Андрейченко поклонники написали много советов, что делать ее близким, а также выразили надежду, что с ней все хорошо.

«Наташенька, откликнись, найдись быстрее! У тебя должно быть все хорошо! По-другому просто не может быть! ❤️❤️❤️», «Господи, спаси и сохрани Наталью!», «Надо звонить в полицию Мексики и брать поисковую команду! А не заниматься ерундой! Надеюсь на положительный результат», Если окажется, что дело как раз из-за «запуска одного проекта», чтобы привлечь внимание, то пиарщику надавать за щеку!!! Надеемся, что с Натальей все хорошо!!!», «Пипец, что ж такое молиться надо», – отметили в соцсети.

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