Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим "шикарным" отпуском.

Однако множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. Похоже, Волочкова не выдержала и уже через несколько часов на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес.

Однако при этом Анастасия продолжает удивлять своими дерзкими выходками, избегая злостных комментариев. В этот раз балерина выставила провокационные фото, на которых позировала в ледяной купели. К слову, звезда искренно заявляет, что это поддерживает ее тело в тонусе, а иммунитет в хорошей форме.

«Вчерашнее купание в ледяной купели под снегом.❄️ Снежная зима-лучшее время для русской бани. Для меня в искусстве парения самое главное-это контраст температур. Тёплой бани, ледяной купели и холодного душа.💨 Тёплую воду я вообще не использую во время процесса парения. И это придаёт сил и восстанавливает. А вчера вечером был такой прекрасный снежок.🙏», – написала Анастасия.

Отметим, недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, то ли и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.

Тем не менее, несмотря на скрытность, уже стало известно: Волочкова планирует свадьбу в этом году. Так, скандальная звезда уже определилась с датой торжества. Анастасия рассказала о свадьбе, когда праздновала день рождения 20 января.

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