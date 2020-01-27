Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram
Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.
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Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим "шикарным" отпуском.
Однако множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. Похоже, Волочкова не выдержала и уже через несколько часов на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес.
Однако при этом Анастасия продолжает удивлять своими дерзкими выходками, избегая злостных комментариев. В этот раз балерина выставила провокационные фото, на которых позировала в ледяной купели. К слову, звезда искренно заявляет, что это поддерживает ее тело в тонусе, а иммунитет в хорошей форме.
«Вчерашнее купание в ледяной купели под снегом.❄️ Снежная зима-лучшее время для русской бани. Для меня в искусстве парения самое главное-это контраст температур. Тёплой бани, ледяной купели и холодного душа.💨 Тёплую воду я вообще не использую во время процесса парения. И это придаёт сил и восстанавливает. А вчера вечером был такой прекрасный снежок.🙏», – написала Анастасия.
Отметим, недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, то ли и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.
Тем не менее, несмотря на скрытность, уже стало известно: Волочкова планирует свадьбу в этом году. Так, скандальная звезда уже определилась с датой торжества. Анастасия рассказала о свадьбе, когда праздновала день рождения 20 января.
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