Николай Цискаридзе, российский артист балета и премьер Большого театра, рассказал о трагедии примы-балерины Анастасии Волочковой

Артист Николай Цискаридзе уверен, что все, что касается Волочковой - это большая трагедия. Об этом пишет Politeka.(Чтобы посмотреть видео, досролльте страничку до конца).

"Вы понимаете, все что касается Насти - это большая трагедия, с моей точки зрения. Начинала она, как одна из самых лучших, ярких и выдающихся, так скажем, балерин. Очень сложные обстоятельства и человеческие поступки не только ее, но и людей, которые ее окружали, привели к такому достаточно сложному результату. И дальше, иногда так бывает, вы попадаете в болото и не можете из него выкарабкаться", - сказал актер.

Под заявлением собралось несколько комментариев:

"Как правильно все говорит интеллектуальный человек", "И не зря оговаривается,подбирает слова.... "так скажем.... балерин". Ну,а Волочкова сама виновата в своем падении", "Добрый мальчик", "Настоящий друг", "У Николая красивая душа. Благородный мужчина", "Николай Максимович ну хоть вы не говорите , что она великая балерина и та она была не выдающаяся , но что она конечно очень красивая балерина была это бесспорно", "Это ее выбор....Коля,Вы замечательный человек!!".

Ранее мы сообщали, что Волочкова разделась прямо на улице, прикрыв грудь льдом.

Анастасия продолжает удивлять своими дерзкими выходками, избегая злостных комментариев. В этот раз балерина выставила провокационные фото, на которых позировала в ледяной купели. К слову, звезда искренно заявляет, что это поддерживает ее тело в тонусе, а иммунитет в хорошей форме.

"Вчерашнее купание в ледяной купели под снегом. Снежная зима-лучшее время для русской бани. Для меня в искусстве парения самое главное-это контраст температур. Тёплой бани, ледяной купели и холодного душа.", - написала Волочкова под фото.

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