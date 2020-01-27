Украинская певица, участница группы «НеАнгелы» Слава Каминская показала фото, которое взбудоражило ее поклонников

Как известно, певица очень часто радует поклонников на своей странице в социальной сети Инстаграм различными постановочными или же домашними снимками и видео, информирует Рoliteka.net.

В этот раз на своей странице Слава решила удивить яркими фото в новом образе. Похоже, после возвращения из отпуска звезда решила заняться собой и продемонстрировала фигуру в необычном спортивном костюме.

Артистка отметила, что долгое время не могла себя заставить пойти в зал и вообще заняться спортом. Но ее мотивацией стал новый костюм, в котором она сфотографировалась. При этом сама певица пошутила, что в спортзал не ходила. Но костюм сразу же примерила.

Поклонники были рады увидеть искренний и позитивный пост звезды, а также написали множество комментариев под постом.

Отметим, ранее мы также писали, что Слава Каминская решила отдохнуть вместе с детьми в теплые края, чтобы отдохнуть и набраться сил перед рабочими буднями.

Время отдыха, подошло к концу, поэтому совсем недавно она показала милый снимок из аэропорта на котором позировали ее сын Леонард и дочка Лаура. Позже выяснилось, что детки заболели, причем больше всех пострадал сын певицы.

Сама Каминская сообщила об этом в Инстаграм и рассказала, как проходит лечение. После Слава решила показать себя в домашнем виде во время поездки в больницу. На показанном кадре Слава позировала вместе с отцом, чем немало удивила сеть.

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