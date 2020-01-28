Известная украинская певица Наталья Могилевская показала обложку журнала, где она позирует вместе с Верой Брежневой, Светланой Лободой, Жанной Фриске и Аланом Бадоевым

На фото Могилевская позирует в черном, скорее всего боди, с огромным разрезом. Фриске тоже выбрала такой наряд, только без разреза до живота. Брежнева и Лобода расположились по бокам и показывали свои красоты в ярких нарядах. По центру сидел украинский клипмейкер Алан Бадоев. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Дорогой мой друг! Работа с тобой всегда легкая и гениальная! Спасибо тебе за твои идеи и невероятные эмоции, которые я проживала благодаря тебе! С днем рождения! Люблю", - написала Могилевская, поздравляя Алана с праздником.

Фанаты начали активно обсуждать фотографию. Они очень удивились, увидев на снимке Жанну Фриске. Изначально даже не верили, что это она. Но в итоге поняли, что выпуск журнала был еще в 2012 году, когда умерла певица была жива.

"А кто внизу на фото. Очень похожа на Жанну Фриске", "Воспользуйтесь гуглом, если у кого возникли вопросы по поводу людей, фотошопа или что там делает Лобода))) это Фото 2012 года. И в нем прекрасно всё", "Ничего не понятно кто внизу сидит, Жанна Фриске что ли её же давно нет Царство Небесное ей", "Внизу девушка очень похожа на Фриске Жанну?!", "У девушки снизу приятное выражение личика", "Сколько лет этому выпуску ,заранее спасибо !??".

Ранее мы сообщали, что легенда украинского шоу-биза Наталья Могилевская покрасовалась в откровенном наряде.

Так на новом опубликованном фото, Наталья Могилевская позировала в алом платье - вся в паетках, со стильной укладкой и эффектным разрезом в наряде - Могилевская, кажется, просто превзошла сама себя. На бекстейдже "Танців з зірками" обе украинские поп-дивы - смотрелись просто потрясающе.

Напомним, Могилевская едва удержала упругие прелести в экстремальном декольте

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