Владельцы смартфонов на платформе Android оказались в опасности по вине Googlе

Как оказалось, популярное приложение, которое встроено в смартфоны на платформе Android несет угрозу для пользователей и их девайсов. Система многих пользователей смартфонов начала массово предупреждать о том, что популярный мессенджер Google Allo заражен вирусом.

Об опасности заявили американские СМИ.

Самое важное во всей этой ситуации, что мессенджер Google Allo был давно удален из системы, его просто не существует в свежих обновлениях Android. Но в старых версиях он все еще сохранился, являясь угрозой для безопасности гаджета.

В принципе опасность также сохраняется и для владельцев обновленных телефонов, ведь приложение все еще можно скачать и установить на свой девайс через АРК-файл.

Эта проблема затрагивает в основном фирменные смартфоны Google. В их число вошли такие модели: Pixel XL, Pixel 2 XL и Nexus 5X. Кроме того, под угрозой находятся мобильные телефоны на которых стоит антивирус Avast, а также смартфоны моделей Mate 20 Pro и Huawei P20 Pro.

Единственный совет, который существует на данный момент не устанавливать приложение, а если оно уже стоит, то его лучше поскорее удалить.

Сложившеюся ситуацию компания все еще не прокомментировала.

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