Известная певица Миша Романова, бывшая солистка группы ВИА Гра, показала новое фото в черном боди

Романова в этот раз позировала в черном боди и, возможно, колготах. Миша притулилась к стенке и задрала одну ногу вверх, имитируя "Человека-паука". Образ певица дополнила короткими белыми волосами, скорее всего, париком. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Человек-паук", - подписала коротко кадр Миша.

Фанаты успели поставить почти четыре тысячи лайков и несколько комментариев:

"Ракурс не удачный, шея короткая, в живую вы просто Красотка, фотограф 2ка", "Не удачное фото", "Образ учительницы - извращение", "Никакой загадки, как пошло. В юбочки, в платья с такой фигуркой наряжаться бы. Неприятное фото", "Фото конечно не ахти,особенно колготки,навеяли 90е, ноги в таких колготках смотрелись как сосиски, блестящие.. с лайкрой..", "Вылитая Настя Ивлеева", "Дерзко! В образе паука!", "Это что, ни красоты,, ни женственности, ну просто ... слов нет", "Вообще подумала,что это мужик", “Бессовестная прелесть”.

Ранее мы сообщали, что известная блондинка из "ВИА Гры" затянула пышную грудь тонким платьем.

Наряд пришелся по фигуре знаменитой красотки, он подчеркнул ее грудь и тонкую талию.

На голову певица надела платок, а ее глаза прикрыли очки-"кошки".

Также на руках певицы - кружевные перчатки.

Стоит отметить, что глубокое декольте платья приоткрыло пышную грудь Романовой.

Фото было сделано в стиле 1980-х, и такой образ безумно подошел Мише.

"#КИНО📽", - подписала снимок певица.

Почти за час пост артистки собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"новая песня похожа на максима песни", "Песня на повторе с момента выхода ❤️", "Новая песня ХИТ, молодец 🔥", - написали пользователи.

Напомним, бесстыжая блондинка из ВИА Гры показала идеальной формы грудь

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