Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко устроила горячий танец в одном халате прямо на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«Игра на выживание», - коротко подписано видео.

На кадрах Кумейко позирует в одном халате, исполняя горячий танец с пилой в руках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Опасная женщина», «мелькнет молния и не только, когда я немного злюсь», «к такой соседке страшно ходить за солью», «меня главное не топить», «не балуйся», «это что-то новое», «наглядный пример, почему женщинам нельзя давать инструмент», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, а сейчас DJ NANA, присоединилась к челленджу и показала настоящую страсть

На первом фото для Linkedin Анастасия смотрит в камеру и сидит на коленях, при этом немного выгнув тело в бок. На Кумейко только нижнее белье, а также чокер.

На втором фото почти ничего не изменилось, кроме того, что Кумейко села более ровно. Этот кадр для Фейсбук.

На третьем фото певица позирует более крупным планом и можно оценить пикантные формы артистки, данный кадр для Инстаграма. На последнем снимке артистка уже развернулась пятой точкой на камеру и показала связанніе руки красным латексом. При этом можно заметить лабутены Анастасии на ногах. Фото было сделано для соцсети знакомств "Тиндер".

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