Племянница Софии Ротару украинская певица Соня Кей поделилась видео с отдыха.

Ролик она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net. Девушка в облегающих джинсах, рубашке и легкой кофте прогуливается на берегу моря. Судя по геолокации Соня находится в популярном среди украинцев курортном городке Железный порт. Правда, украинцы предпочитают там отдыхать летом.

«Когда ты влюблен, у тебя вырастают крылья, ты просыпаешься с улыбкой от того, что твой любимый человек рядом с тобой. Тебе хочется получать максимальное удовольствие от жизни, от каждого момента», - разоткровенничалась Кей с поклонниками.

Судя по сторис артистки, она с молодым человеком отправилась в Железный порт, чтобы посмотреть на морской закат. Также девушка собирала ракушки на морском побережье, фотографиями которых она поделилась с поклонниками.

Напомним, что София является дочкой родной сестры Софии Ротару Лидии. Девочку назвали в честь легендарной тети. Наверное из-за этого она решила пойти по стопам Ротару и заняться сольной карьерой. При чем с 14 лет девочка жила в Британии, где училась на дизайнера интерьеров.

Карьеру певицы Соня пытается построить с 2012 года. Она регулярно выпускает песни и клипы, но большой популярности пока что артистка не добилась. В 2016 году девушка даже решилась на смену музыкального жанра и начала петь Тропикал-хауз. Отметим, что старания девушки были замечены и в 2018 году ее номинировали на получение премии Золотая Жар-птица за «Прорыв года».

Кстати, ранее мы писали, что Соня Кей показала, как отдыхает в киевском Торговом центре. На фото она сидела в желтом кресле, улыбаясь и закинув ногу за ногу. Ее внешний вид удивил поклонников, ведь девушка была одета в черный цвет.

Напомним, что племянница Ротару во всем черном ошарашила видом: "Страшно заснуть".

Как сообщала Politeka, Соня Кей в мини-шортах взбудоражила видом на прогулке: "Прикрой, простудишься!".

Также Politeka писала, что Соня Кей в рваных штанах огорошила выходкой в парке: "готова на все, что угодно".