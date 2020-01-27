Известная украинская исполнительница Настя Каменских решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками с отдыха
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Каменских можно заметить в наряде с откровенным вырезом. А на голове у исполнительницы видны кудряшки, от которых девушка избавилась, когда начала сольную карьеру.
В какой-то момент Каменских поднимает камеру и можно заметить идеальное тело звезды. Дополнять образ она решила короткими шортами и накидкой.
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Однако поклонники не смогли что-либо сказать об идеальном теле кумира – кадры Каменских выбросила в Сторис.
Как сообщалось ранее, украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм.
Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.
Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами.
По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых. К примеру, в этот раз певица похвасталась фигурой на целой серии кадров в разделе Стори.
Так, Настя решила переодеться перед камерой, сняв весь процесс в приложении Тик-Ток. При этом артистка позировала изначально без макияжа и в одной белоснежной рубашке.
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