Известная украинская исполнительница Настя Каменских решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, Каменских можно заметить в наряде с откровенным вырезом. А на голове у исполнительницы видны кудряшки, от которых девушка избавилась, когда начала сольную карьеру.

В какой-то момент Каменских поднимает камеру и можно заметить идеальное тело звезды. Дополнять образ она решила короткими шортами и накидкой.

Однако поклонники не смогли что-либо сказать об идеальном теле кумира – кадры Каменских выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, украинская певица Настя Каменских продолжает будоражить поклонников пикантными снимками и видео, которые публикует на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Настя Каменских активно ведет свою страницу в Instagram, делится фотографиями и видео со своей повседневной жизни.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами.

По возвращению с отпуска звезда решила не останавливаться на уже опубликованных фото и показала целую серию новых. К примеру, в этот раз певица похвасталась фигурой на целой серии кадров в разделе Стори.

Так, Настя решила переодеться перед камерой, сняв весь процесс в приложении Тик-Ток. При этом артистка позировала изначально без макияжа и в одной белоснежной рубашке.

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