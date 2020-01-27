Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила показать сочные прелести в облегающем купальнике на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

«За вас!!!» - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Никитюк позирует в одном купальнике, который подчеркивает ее упругие формы. В руках у звезды виден бокал. При этом она игриво кривляется на камеру.

Уточним, что кадры Никитюк выбросила у себя в Сторис, поэтому возможность что-либо сказать о форме кумира ее поклонники были лишены.

Как сообщалось ранее, опулярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками с отпуска.

«А теперь джакузька», - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно Никитюк, которая показывает сперва джакузи, а потом роскошные формы в облегающем купальнике. При этом она якобы целует всех своих поклонников.

Однако они не смогли высказаться об идеальных формах звезды – кадры Никитюк выбросила в Сторис.

Также мы писали, что Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

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