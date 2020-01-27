Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила показать сочные прелести в облегающем купальнике на отдыхе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.
«За вас!!!» - говорится в подписи.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке Никитюк позирует в одном купальнике, который подчеркивает ее упругие формы. В руках у звезды виден бокал. При этом она игриво кривляется на камеру.
Растрепанный Киркоров огорошил жарким снимком с Поляковой: "Невеста что ли"
Бесстыжая дочь Потапа потрясла идеальными формами просто на камеру: «красиво торчат»
Дети Киркорова ошеломили своей внешностью: "Слишком быстро повзрослели"
Банкоматы Приватбанка оставляют украинцев без денег: как работает наглая схема
Уточним, что кадры Никитюк выбросила у себя в Сторис, поэтому возможность что-либо сказать о форме кумира ее поклонники были лишены.
Как сообщалось ранее, опулярная украинская телеведущая Леся Никитюк решила порадовать поклонников новыми откровенными снимками с отпуска.
«А теперь джакузька», - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно Никитюк, которая показывает сперва джакузи, а потом роскошные формы в облегающем купальнике. При этом она якобы целует всех своих поклонников.
Однако они не смогли высказаться об идеальных формах звезды – кадры Никитюк выбросила в Сторис.
Также мы писали, что Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями.
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе.
Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.
Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".
Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по...".