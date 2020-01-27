Известная украинская певица Оля Полякова показала сценические кадры в сети

На кадрах Оля позирует в блестящем сценическом костюме на больших каблуках. На голове, как обычно у Поляковой была корона. Вокруг можно увидеть массовку, которая танцевала с певицей. Артистка позировала с колбасой, а в какой-то момент она выгнулась назад и начала засовывать ее в рот, что вполне удалось, хотя палка была довольно длинной. Все происходило под песню "Ночная жрица". Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Ранее мы сообщали, что Полякова с дочерью померились фигурами в бикини, слишком горячие снимки.

Популярная украинская исполнительница Оля Полякова показала с дочерью Машей идеальные формы на пляже в одном бикини.

«Ну, до свидания Мексика! Это было, честно говоря, непонятно…не тот отель, не тот вид отдыха (для нас), но с впечатлениями. Чтобы понять эту страну, нам нужно приехать еще раз», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных снимках Полякова позирует с дочерью на пляже в одном бикини, выставив напоказ идеальные формы. На это обратили внимание и поклонники девушек.

Сообщалось, что 41-летняя украинская певица Оля Полякова похвасталась ночными развлечениями в Мексике.

Артистка находится на гастролях в Северной и Южной Америках, однако помимо работы успевает еще и хорошенько отдохнуть. Так, Оля поделилась в "сториз" в Инстаграм кадрами, как она плясала в ночном клубе в Мексике. Дело в том, что на днях артистка отметила день рождения. После шумного застолья с колоритными мексиканцами в сомбреро, Оля подписала кадр, что на этом можно закончить.

Но не тут-то было, спустя некоторое время артистка уже выкладывает жаркие снимки из ночного клуба. В коротеньком платье Оля выплясывала, будто девочка, забыв про стыд и окружающих.

Напомним, Полякова показала, какая она без косметики и белья

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