Невеста звездного "Холостяка" Никиты Добрынина, Дария Квиткова, показала как проводит с женихом время на отдыхе

На фото Никита и Даша лежат на том, что можно назвать кроватью. Квиткова позировала в сарафане, а добрынин в шортах и футболке. Над ними можно заметить большую плазму с гирляндой. Парочка в это время целуется. Жених и невеста находились на Бали, судя по локации, в летнем домике из бамбука. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Какой ваш самый любимый комедийный фильм?", - написала Даша под фото.

Фанаты начали активно называть разные ленты, а также отмечать, какая парочка красивая. За сутки они успели поставить более ста тысяч лайков.

Ранее мы сообщали, что Холостяк Добрынин с горячей невестой полностью разделись ради интимных фото.

На снимке Никита и Дарья позируют совсем без одежды. Пара прикрылась листиками в нужных местах, чтобы не показать главные интимные места. Но зато можно оценить подкачанное тело звездного "Холостяка". На фоне можно увидеть водоем, а за ним водопад. Фото получилось очень интимным и завораживающим.

"Никита, не словом, а делом!", "Адам и Ева", "Нереально просто. Крутейшее фото", "Очень необычно", "Так вот как выглядели Адам и Ева", "Боже, как красиво".

Сообщалось, что телеведущий Никита Добрынин покрасовался раздетым на морозе.

Известный украинский телеведущий - герой последнего сезона украинского "Холостяка" - решил показать зимние кадры, от которых его поклонницам стало по-летнему "жарко".

Так на новых опубликованных кадрах мужчина стоит полуголый - в штанах и шапке, ко всему - он осведомил публику, что ему "стукнуло" 32, и к этому возрасту он точно понял одно, что большая ценность в жизни - иметь настоящих друзей.

Напомним, горячая невеста Добрынина в крохотном бикини показала, как готовится к свадьбе

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