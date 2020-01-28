Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет финансовый успех в феврале

Среди везунчиков оказались четыре знака Зодиака

Близнецы

Для этого представителя зодиакального круга февраль ознаменуется успехом во всем. Астролог уверяет, что позитивные изменения прежде всего коснутся вашей работы. Близнецов ждут повышения, который приведут к финансовому подъёму. Также он предупредил, что ни в коем случае нельзя впадать в эйфорию от этого и больше времени уделить близким.

Львы

От этого периода вы возьмете все сполна. Вас ожидает существительная финансовая прибавка за прошлые заслуги. На протяжении начала февраля Львам стоит избегать ссор и конфликтов.