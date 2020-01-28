Скандальная балерина Анастасия Волочкова продолжает всячески привлекать внимание к своей персоне на странице в социальной сети Instagram

Несмотря на то, что пользователи сети активно обсуждают любое хвастовство звезды, ее саму это не останавливает, пишет Politeka.net.

Сама она несколько дней тому назад нарвалась на множество критики со стороны пользователей сети, похваставшись своим "шикарным" отпуском.

Однако множество гневных слов в ее адрес заставили артистку приостановить активность недоброжелателей и пойти на крайнюю меру. Похоже, Волочкова не выдержала и уже через несколько часов на ее странице появилось еще и видео, в котором она заявила, что скроет комментарии, чтобы избавиться от зла в свой адрес.

Однако при этом Анастасия продолжает удивлять своими дерзкими выходками, избегая злостных комментариев. В этот раз балерина выставила провокационные кадры с тренировки.

«Новый год начался у меня и с новых тренировок. Я начала работу в зале после своих репетиций ещё и с персональным тренером Александром @progressov_a 💃 , которого порекомендовал мне Андрей Малахов @malakhov007 , как своего тренера. Разрабатываем методику специально для меня и балерин.

Ведь у нас особенная специфика строения мышц и нагрузки. 🐣 Александр-Чемпион. Все его регалии не поместятся в пост. Но для меня важно работать с настоящими профессионалами. Будем делиться полезными упражнениями, которые вы сможете выполнять и дома.👍 Я в пуантах работаю, потому что это моя профессиональная и привычная обувь. В кроссовках была бы задействована другая группа мышц.🐣» ,– пишет Волочкова.

Отметим, недавно Волочкова удивила снимком с возлюбленным – таинственным незнакомцем, лицо которого упорно скрывается от окружающих. То ли бойфренд балерины слишком известен, то ли и Настя не хочет сглазить свое долгожданное счастье — так или иначе сведений о ее кавалере ничтожно мало.

Тем не менее, несмотря на скрытность, уже стало известно: Волочкова планирует свадьбу в этом году. Так, скандальная звезда уже определилась с датой торжества. Анастасия рассказала о свадьбе, когда праздновала день рождения 20 января.

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