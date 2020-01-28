Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию фото, сделанных во время развлечений на отдыхе, пишет Politeka.
Как выглядели Дорофеева, Лобода и Кароль до того, как стать звездами: фото украинских красавиц
Кароль огорошила фото с нестареющей Ротару, кадры до и после: вот это разница
Всплыла страшная правда о Меган Маркл и принце Гарри: "Елизавета II предложила..."
Банкоматы Приватбанка оставляют украинцев без денег: как работает наглая схема
В этот раз Леся порадовала новыми снимками в Инстаграм. Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.
Так, артистка показала, как радушно их с подругой встретила сеть популярных отелей, угостив экзотическими фруктами, местными вкусностями. После Никитюк представила шикарный образ дня, засветив новое платье серого цвета с пикантным декольте.
При этом Леся показала традиционно местные вкусности, от которых просто "сходит с ума" и не могжет удержаться.
До этого вместе с подругой артистка также с удоволсьвием продемонстрировала вкусности во время их прогулки. При этом девушки выглядели очень довольными и счастливыми. Отметим, телеведущая не упускает возможности и постоянно публикует снимки и видео с отдыха, а пользователи сети постоянно радуются новым снимками, засыпая телеведущую множеством комплиментов.
К слову, до этого звездная телеведущая показала, как отправилась в украинские Карпаты, и покоряла горнолыжный курорт Буковель. На новых фото, которые показала Леся, она появилась в естественном виде и похваставшись вкусной трапезой.
Причем не одной, а целой серией. Леся решила рассказать о еде, которая ей так понравилась на отдыхе.
Отметим, во время путешествий Никитюк часто демонстрирует всякие вкусности и с удовольствием их дегустирует, рассказывая о своих впечатлениях.
Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.
Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".
Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по...".