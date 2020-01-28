Делимся лайфхаками, которые помогут создать праздничное настроение и сэкономить время.

Несмотря на то, что новогодние праздники закончились, само понятие праздник не должно уходить из нашей повседневной жизни. Если вы любите праздники, вам будет полезна подборка лайфхаков по подготовке к мероприятию, которая появилась в сети YouTube на канале «Хитромудро», сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спонтанные вечеринки – не редкость в современном мире. Если вам звонят друзья и сообщают, что едут к вам на праздник, а вам нечем их угостить, можете заказать на дом кулинарный мастер-класс. Вы сможете вместе с друзьями приготовить вкусные блюда и съесть их.

Если друзья приедут к вам на вечерние посиделки, можете удивить их ароматным цитрусовым чаем. Особенно актуальным такое угощение будет в зимнее время. Для этого нарежьте грейпфрут, мандарин, апельсин и лимон. Смешайте черный и зеленый чай и залейте его кипятком. В свежезаваренный чай добавьте цитрусовые, предварительно выдавив из них сок. Дайте чаю настояться несколько минут и можете угощать гостей.

Если вы затеяли детскую вечеринку, используйте необычные развлечения. Можно разрисовать маркером одноразовую посуду, а также устроить конкурс среди детей на лучшую поделку из вторсырья.

Чтобы быстро замариновать мясо для праздничного ужина, используйте соевый соус и соус терияки. Возьмите шприц, наберите в него соевый соус и сделайте уколы мясу (утке или курице). Чем больше соуса вы используете, тем лучше. Мясо при таком способе маринада приобретает незабываемый вкус. Чтобы улучшить его, намажьте мясо соусом терияки и запекайте.

Если вам нужно в срочном порядке освежить любимый свитер к праздничному выходу, ополосните его в шампуне и повесьте сушиться. Благодаря шампуню ворсинки шерсти станут мягкими и пушистыми.

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