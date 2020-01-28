Знаменитая украинская певица Анна Седокова, продолжает поражать необычными снимками и видео, в этот раз соблазнив поклонников естественным видом

Дерзкие фото, необычные образы, а также смелые наряды звезда активно демонстрирует на своей странице в Инстаграм. При этом звезда не стесняется своего тела и поэтому не реагирует на слова недоброжелателей, пишет Рoliteka.net.

В этот раз артистка решила сразить небольшими роликами в разделе Стори, сверкнув новой прической – множеством мелких косичек, частично скрытых под шляпой, дополнившей ее алый наряд. Перед концертом певица похвасталась новым стилем перед зеркалом.

К слову, звезда знает, как правильно ухаживать за пышными локонами, и никакие перекрашивания и термоукладки не портят причёску поп-дивы. Ещё Анна часто меняет образы, удивляя фанатов, и постоянно использует для этого парики. Но и о своих волосах не забывает – и эксперименты эти никогда не остаются незамеченными.

Днем ранее же Анна решила показать довольно скромный кадр, представив его на своей странице в Инстаграм. На нем она позирует на пляже сидя у пальм в белой хлопковой пляжной накидке. В посте к снимку же звезда рассказала о запуске нового российского шоу "Женский стендап".

«Как трудно иногда говорить о своих проблемах, рассказывать о том, что хотелось бы скрыть. Но я думаю, что мы не должны молчать, потому что чужой опыт может помочь кому-то справиться с трудной ситуацией.

Когда знаешь, что ты не одна, пережить некоторые вещи становится намного проще! Женщина имеет полное право на то, чтобы рассказать всем о том, что ее беспокоит. Причем рассказать об этом с высоко поднятой головой и даже жестким юмором!

Я сейчас говорю о девчонках, которые стали участницами нового шоу "Женский Стендап" на ТНТ. Как же тонко и точно они описывают свои истории! Я послушала пару стендапов и знаете, что поняла? Что даже самая жесткая проблема становится намного мельче, если ее обсудить со всеми и над ней посмеяться, то есть взглянуть с другой стороны на вещи. И про секс, и про работу, и про воспитание детей. Ты переносишь это на свою жизнь или жизнь подруг и... просто улыбаешься! И думаешь: черт, а не все так плохо у меня!

В общем, это реальная терапия для женщин, это крутой жанр, я считаю это очень полезный для всех нас, девочки, проект!», – рассказала Анна под новым кадром.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

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