Звезда рассказала, на что так и не решилась

42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась преображением и показала себя в невероятно "мимимишной" блузе

Как передает Politeka.net, Чехова поделилась свежими кадрами в своем микроблоге в Инстаграм. Она предстала в блузе светлого оттенка с милым принтом - маленькими собчаками породы "бульдог" и синих брюках, перепоясанных изящным черным поясом. Анфиса похвасталась шикарной копной волос. Оказалось артистка позировала в салоне красоты, где ей только что закончили стрижку.

"На чёлку я всё-таки не решилась. Мы с Ксюшей @ksenia_izumrud осветлили пряди и, при помощи стрижки, придали волосам дополнительный объем. Налысо пока тоже не решилась, как некоторые мне советовали. Зима, всё-таки, а длинные волосы, почти как шапка ушанка😬", - написала Анфиса.

Поклонники засыпали телеведущую комплиментами. Некоторые посоветовали Чеховой оставить прическу как есть, а другие посоветовали все же подстричь челку - мол, изменения только на пользу.

"Безумно красивый образ 🔥"

"Очень красивые волосы👍и блузка прикольная😀"

"круто! хоть и не чихуахуа, но я все равно хочу эту милашку!"

"Ага испугалась, что русалкой станеш без чубчика! А так роскошная красавица!"

"Когда хорошо без челки...зачем она нужна?"

"А зря, образ очень освежился бы в лучшую сторону просто углы чёлки сделать значительно длиньше👌🙂 но и так красатуля😊"

"Не нужно чёлкой скрывать красивый лоб;)"

Ранее мы сообщали, Чехова взбудоражила сеть снимками со звездного девичника. Так, красотка вместе с подружками коллегой Лерой Кудрявцевой, певицей Катей Гордон и актрисой Эвелиной Бледанс знатно развлеклись на диване.

"Наклюкались девчонки ! Небось все косточки парням перемыли ! 😉"; "А почему без мальчиков , Анфиса ? 😉"; "Девчата ! Вы там только не шалите ! 😉", - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, как Анфиса покорила фанатов кадром, сделанном на берегу моря. Звезда стоит будто бы над обрывом, спиной к объективу. Ветер треплет ее волосы и длинное платье. Чехова при этом задрала голову и прикрыла глаза - вышло невероятно чувственное фото.

Напомним, что Анфиса Чехова ошарашила домашним фото в халатике и босиком.

Также Politeka писала о том, что Анфиса Чехова оказалась над пропастью в космическом наряде.