Известная исполнительница MARUV продемонстрировала яркий образ

Артистка позировала в алом лаковом плаще. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram эпатажной певицы.

MARUV показала публике в сети стилистический студийный снимок, где она позирует в красном, вероятно, из кож-лака плаще. Волосы артистке уложили назад, она уверенно смотрит прямо перед собой, но не в объектив камеры. Но главным в публикации оказался не внешний вид артистки…

MARUV рассказала, что недавний случай с ограблением и пропажей личных вещей – нашел справедливое разрешение:

«Ура! Нашли человека, который меня ограбил и нашли часть моих вещей🙌. Я даже не верила, что это произойдёт, но благодаря нашим правоохранительным органам этот человек был найден. …», - подписала артистка свой опубликованный снимок.

Фолловеры порадовались за свою любимицу и пожелали ей всего наилучшего:

«Безумно рад ❤ ❤Мы любим тебя»

«Круто же!»

«Здорово»

«Поздравляю! 🙌Аня, теперь с Вас корпорат на день Полиции😁»

Напомним, ранее певица сообщила, что ее обокрали в Киеве и записала срочное обращение после этого:

«Всем привет! Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками. Со всем, так сказать, барахлом. Если вы были в это время в районе Богдана Хмельницкого в Киеве, рядом с Макдональдсом», - отметила она.

Певица также уточнила, как именно выглядела похищенная вещь.

«Если вы были в этом районе, и видели, как кто-то бежит с черной сумкой «под крокодила» - напишите мне в директ, или лучше – моему директору. Может вы видели, куда люди побежали. Там были все мои документы», - уточнила она.

Напомним, что MARUV в латексе потрясла довольно смелыми фото.

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